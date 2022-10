“In Paris”

Un peu moins de deux ans après la sortie d’un premier album plein de fraîcheur et de soleil mis en boîte chez elles, au Bénin, les sept adolescentes joyeuses et engagées du Star Feminine Band sont de retour avec un disque enregistré au OneTwoPassIt, du côté de Bagnolet, par Laurent de Boisgisson. S’il fait très variété trad du monde (dansez dansez, bougez bougez) et peut irriter avec sa relative naïveté, In Paris est un disque plein de couleurs qui s’élève contre le mariage forcé et l’excision, défend les femmes battues et les droits de l’enfant (notamment celui à l’éducation). Un aller simple et polyglotte pour Natitingou, planqué derrière une magnifique pochette du Bruxellois Elzo Durt.

J.B.