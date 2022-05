Sharon Van Etten

“We’ve Been Going About This All Wrong”

Tenir bon face au monde qui se dissout dans la pandémie. Le thème est récurrent dans des dizaines d’albums récents, mais rarement ce refus de l’anéantissement qui menace -Sharon et sa jeune famille- n’aura bénéficié d’une telle grâce. De l’ouverture Darkness Fades à l’ultime Far Away, la convocation de l’intime et d’un absolu sentiment de survie amène du sublime. Particulièrement dans les ballades qui peuvent rappeler le spleen de Radiohead à son sommet. Dans Come Back, la voix de Van Etten dissipe à elle seule les nuages de la peur. Et plus que tout autre, Born transporte et inclut l’auditeur dans des stratosphères émotionnelles, le rassasiant de musique.