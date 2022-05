Say Sue Me – “The Last Thing Left”

Ils ont remporté des Korean Music Awards au nez et à la barbe d’un boys band superstar et ont perdu leur batteur décédé après une lourde chute. Ces dernières années, Say Sue Me a vécu de grandes joies et d’immenses tragédies, mais son nouveau disque est plutôt de nature lumineuse et optimiste. Welcome to the jangle… Le quatuor de Busan place la Corée du Sud sur la carte plus internationale que jamais du rock indé. Il y a à la fois du Beach Fossils au féminin ( No Real Place), du Pavement calme ( Still Here) et du Belle and Sebastian asiatique ( Around You) chez ces fans de Yo La Tengo. De la fraîcheur pop et de la mélancolie instrumentale imbibent ces dix titres qui font de l’œil aux vacances et aux couchers de soleil au bord de la piscine.

Distribué par Damnably. 7