“It’s Almost Dry”

En juin 2020, Pusha T devenait papa. Un bouleversement? Personnel sans doute. Du côté de son rap, en revanche, Terrence LeVarr Thornton reste fidèle à ses fondamentaux. Quatre ans après Daytona, disque-charnière d’une carrière démarrée il y a près de 30 ans, It’s Almost Dry rabâche ses habituelles histoires de trafic de cocaïne. Musicalement, le matériel reste toutefois de qualité. Retrouvant Pharrell Williams (présent sur une bonne moitié des productions, l’autre partie étant essentiellement prise en charge par Kanye West), et entouré d’invités prestigieux (outre les précités, Jay-Z, Kid Cudi, etc.), Pusha T reste ce rappeur vicieux, le flow précis se baladant sur une musique aussi sombre qu’accrocheuse.