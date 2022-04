“Pneuma”

DJ-producteur-clubber historique de la scène bruxelloise, patron de label, Geoffroy “Mugwump” Dewandeler a aussi inauguré il y a quelques années sa propre discographie. Soit deux albums jusqu’ici – Unspell en 2015 et Drape en 2018- qui l’ont amené à transformer ce qui était au départ un projet solo en vrai groupe live, pétrolant au krautrock. Avec Pneuma, Mugwump revient toutefois à des humeurs plus électroniques et dansantes. Le résultat est épatant. Ruminant de sa voix monocorde les remous de l’époque, Mugwump voit large, entre disco-house chelou et techno retorse, se permettant même de faire un sort non seulement au Kaleidescopin’ de Television, mais aussi au Breakout de Swing Out Sister, classique de la pop FM eighties.