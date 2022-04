Luigi Colani, créateur sans frontières

“ 90% de nature + 10% de Colani = le biodesign”, se plaisait-il à résumer, lui qui avait le sens de la formule et maîtrisait comme personne le cirque médiatique. Né le 2 août 1928 à Berlin mais toujours très contesté en Allemagne, Luigi Colani a dessiné près de 4 000 objets. Conçu la première voiture en kit de l’Histoire. Et dessiné l’uniforme de la police municipale de Hambourg. Il s’est aussi, surtout, et avant beaucoup d’autres, intéressé à l’habitat fonctionnel, à l’efficience énergétique et à l’ergonomie. Créateur sans frontières raconte ce fils timide d’un chef décorateur de cinéma. Cet anticonformiste fasciné par les rondeurs et les courbes de la nature qui maudissait les angles droits du Bauhaus et avait pour ambition de redessiner de monde. Surnommé le Léonard de Vinci du design, Colani, avec son incroyable moustache, est devenu un gourou au Japon et en Chine et a eu sa Factory dans un château à l’ambiance hippie. Portrait d’un mec constamment énervé (surtout par la bêtise des gens) qui a toujours fait ce qui lui plaisait sans tenir compte des exigences de l’industrie. La deuxième partie de ce documentaire (2×26 minutes) sera diffusée le 8 mai, à 12h10.

Documentaire de Felix Oehler et Sabine Carbon. 7