L’édito : Des chiffres et des lettres

Y a-t-il trop de livres, de films, de séries, de BD, d’albums ou d’expos? Tel le monstre du Loch Ness, la question resurgit régulièrement dans le brouillard de l’actualité. Et notamment à l’occasion de la rentrée littéraire, spécialité française qui poursuit un double objectif: commercial (en attirant l’attention sur le secteur) et symbolique (en célébrant à travers cet événement la “religion du livre”, objet sacré dans la liturgie républicaine).

Revers de la médaille: ce rituel comptable et hautement médiatisé -la preuve, on en parle ici- matérialise aussi une (sur)abondance qui peut passer -les esprits grincheux ne manquent pas de le rappeler chaque année- pour une forme de gaspillage. Gaspillage de forêts d’abord, gaspillage de notre précieux temps ensuite si on a par malheur ferré le navet, gaspillage humain enfin, le débarquement de septembre virant à l’abattage rituel pour beaucoup d’auteurs et autrices qui disparaîtront dans l’anonymat aussi vite qu’ils sont apparus furtivement sur les étals. On n’est pas loin de la manifestation raffinée mais pas moins cruelle du fameux “struggle for life” darwinien.

Certes, avec 490 romans, la tendance est à la (légère) décrue. C’est 31 titres de moins qu’en 2021. Mais c’est toujours bien assez pour donner le tournis aux libraires, aux journalistes et aux lecteurs les plus voraces, qui savent bien qu’ils ne pourront absorber qu’une infime partie de cette production alors que la pile des livres “à lire absolument” de l’année écoulée encombre encore le salon et la table de chevet. L’excitation de la découverte d’un côté, la frustration de savoir qu’on ne pourra jamais être à jour de l’autre. De quoi alimenter encore un peu ce sentiment diffus et généralisé, qui laisse de profondes rayures dans l’estime de soi, d’être dépassé par les événements.

Heureusement, la réalité ne se résume pas à ce tableau clinique et froid. Le regard change de température dès qu’il plonge dans le tourbillon d’histoires qui se cachent sous les rutilantes couvertures. Car s’il est vrai que certains éditeurs insultent notre intelligence, il ne faut pas chercher longtemps pour trouver de quoi se sustenter. Parmi les valeurs sûres qui bonifient avec l’âge comme parmi les jeunes pousses (au nombre de 90 cette année). Dans le Vif de cette semaine, nous avons épluché une quarantaine de fruits, soit 10% à peine de la récolte. Rien que dans ce modeste panier où brillent les Monica Sabolo, les Leila Mottley ou les Blandine Rinkel, il y a déjà de quoi vivre quinze vies, changer dix fois de sexe, refaire vingt fois le monde. Et de quoi faire des provisions pour tenir tout l’hiver et oublier le thermostat bloqué sur 18 degrés.

Plus le choix est vaste, plus la chance de tomber sur une pépite est grande. C’est statistique. Et tant pis s’il y a un peu de gras autour. Il suffit de se débarrasser de la couenne. Plutôt que de se lamenter sur la profusion, il faut se réjouir d’avoir autant de plans d’évasion sous la main. Et même se réjouir qu’on ne lira pas tout. Comme ça le meilleur est toujours à venir.

Ce qui est triste, ce n’est pas d’avoir du mal à trouver encore de la place dans sa bibliothèque pour accueillir les nouveaux arrivants, mais de savoir que seule une infime partie des écrits produits par l’humanité depuis deux millénaires, parmi lesquels sans doute plusieurs milliers de chefs-d’œuvre, deux ou trois Dante et une poignée de Shakespeare, soit arrivée jusqu’à nous. D’après les experts, 90% des manuscrits médiévaux compilant des romans de chevalerie et des chansons de geste auraient péri dans les incendies, les naufrages, les pillages ou du fait de la censure ou d’une mauvaise conservation. Un exemple parmi d’autres de ces “espèces invisibles” qui manquent aujourd’hui à l’appel. Autant de mondes imaginaires perdus pour toujours. Louons donc la vitalité actuelle du secteur. Y en a un peu plus, je vous le mets quand même? Et comment!