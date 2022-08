François Truffaut, devenu cinéaste à succès, reprit exceptionnellement sa plume de critique pour défendre avec ardeur ce film qui le méritait bien. “Puisé à la source de la vie elle-même”, Le Vieil Homme et l’Enfant s’inspire des propres souvenirs de son auteur-réalisateur Claude Berri, lui-même ayant été un gamin juif caché durant l’Occupation. Elle est très touchante cette histoire du petit Claude (Alain Cohen), séjournant à la campagne dans une famille d’accueil un peu particulière. Pépé, le maître de maison (génial Michel Simon), est en effet très… antisémite, vitupérant à longueur de temps juifs, “Rouges” et francs-maçons devant un garçonnet auquel ses parents ont bien recommandé de ne pas dévoiler ses origines. Une relation spéciale et profonde ne s’en développera pas moins entre ces deux êtres on ne peut plus différents. L’humour et la tendresse introduits par Berri dans son film lui ont valu les reproches de certains. Mais cette approche des plus humaines confère au Vieil Homme et l’Enfant une vérité saisissante, qu’un manichéisme caricatural n’aurait sans aucun doute pas permise.

Comédie dramatique de Claude Berri. Avec Michel Simon, Alain Cohen. 1967. 8