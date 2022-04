Last Night in Soho

Multipliant à l’envi les jeux de miroir et autres effets spéculaires, Edgar Wright ( Shaun of the Dead) remonte le temps pour mieux questionner son propre rapport fétichisé au passé dans ce néo-giallo mettant en scène la descente aux enfers d’une jeune provinciale anglaise qui peine tellement à se faire aux mœurs de la capitale qu’elle se catapulte mentalement dans les années 60, en plein Swinging London. Virtuosité formelle et stylisation pop dominent cette petite friandise visuelle qui vire au cauchemar anxiogène. Dommage que le scénario du film patine dans son dernier acte, tirant insensiblement l’ensemble vers le grand-guignol… Scènes coupées et plongée dans l’envers du décor en suppléments Blu-ray.

D’Edgar Wright. Avec Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith. 1 h 56. Dist: Universal. 6