“Blue Water Road”

Le parcours de Kehlani (Ashley Parrish, née à Oakland, en 1995) n’a jamais été un long fleuve tranquille. Cet itinéraire chahuté a pu se refléter dans ses deux premiers disques, exercices r’n’b dont le classicisme revendiqué cachait pas mal de tourments. Avec Blue Water Road, l’Américaine semble pour la première fois toucher du doigt une forme d’apaisement. Disque-miroir du précédent It Was Good Until It Wasn’t, sorti en 2020, ce troisième album laisse toute esbroufe de côté, pour cultiver une pop sensible (le sublime Everything) et une vibration r’n’b lumineuse ( Wish I Never, Up at Night avec Justin Bieber). La route reste cabossée, mais comme adoucie et réchauffée par le soleil californien.