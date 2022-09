Film assurément méconnu, souvent même parmi les fans de Brian De Palma, Furie mérite d’être redécouvert, 44 ans plus tard. Réalisé juste après le phénoménal et très populaire Carrie au bal du diable, ce cocktail de thriller violent et de fantastique adosse au conflit israélo-palestinien une histoire de pouvoirs paranormaux. Ceux d’un garçon enlevé par un service secret désirant utiliser ses aptitudes psychokinétiques très particulières. Le père du kidnappé, un ex-agent de la CIA joué par le grand Kirk Douglas, étant prêt à tout pour retrouver son fils… Action trépidante, effets spéciaux spectaculaires, touches gore et virtuosité de la réalisation: Furie ne nous laisse pas un moment de répit. On y reconnaît la patte géniale d’un Brian De Palma qui devait bientôt entamer sa grande décennie, enchaînant Pulsions, Blow Out, Scarface, Body Double, Wise Guys, Les Incorruptibles et Outrages (excusez du peu!). Furie tombant pour sa part dans un triste oubli qu’il mérite de quitter.

Thriller fantastique de Brian De Palma. Avec Kirk Douglas, John Cassavetes, Carrie Snodgress. 1978. 8