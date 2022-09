Abus de confiance – Gaialand: une tribu sous influence

C’est l’histoire complètement folle d’une bande d’idéalistes qui se sont pris la réalité en pleine tronche. Celle d’un groupe de jeunes gens qui ont voulu changer le monde, adopter un mode de vie différent dans l’espoir de sauver la planète et la vie sur Terre. Ils étaient une centaine à partager le même rêve, mais ce rêve a fini par virer au cauchemar. Se présentant comme un descendant des Micmacs, Norman William, alias Joseph Maltais (ou alors s’appelait-il Pierre?), fonde en 1978 à Paris une drôle de tribu écolo. Ce Québécois déguisé en Amérindien préconise le reverdissement de la planète. Il rassemble des hommes et des femmes venus des quatre coins du monde. Pressentant une catastrophe écologique, ils pratiquent le véganisme, vivent sous des tipis au milieu des immeubles, veulent que la nature reprenne ses droits à l’intérieur de la ville et même l’envahisse. Accusés par leurs familles et la presse d’être manipulés, ces hippies revendicateurs s’extirpent de la société de consommation et vivent une existence tribale en harmonie avec la nature. Prêts à tout pour répandre leur idéal, se réclamant de la science dans des domaines divers, ils vont jusqu’à se lancer dans une grande marche autour du monde (elle doit durer 16 ans) afin de répandre leur mode de vie décroissant. Sauf que leur guide, qui s’est retranché en Belgique, est recherché par la justice. Poursuivi pour faux, usage de faux, abus de confiance et port de faux noms…

Nourri par des images d’archives, des témoignages d’anciens adeptes (notamment Ilpo, un photographe et architecte follement inquiété par le dérèglement climatique, l’extinction des espèces et la destruction des forêts, qui a pris la route avec sa famille et sa caméra) et habillé par la musique de Yuksek, la série documentaire en quatre épisodes d’Yvonne Debeaumarché et Hannu Kontturi retrace la douloureuse aventure de doux rêveurs qui ont fini par s’installer en Finlande dans les conditions glaciales du Grand Nord. Espérant prouver que leur mode de vie était possible dans des conditions extrêmes mais vivant finalement dans la misère. Mal logés, mal nourris, les membres de la secte Ecoovie ont dû faire face aux abus tant physiques que psychologiques (morts à la clé) de leur guide spirituel. Un guide énigmatique dont Gaialand, qui joue un peu trop avec les codes de la fiction, tente de percer le mystère. Révolutionnaire, philosophe, homme d’affaire écologiste, gourou, guérisseur? Maltais se présentait comme le président du conseil mondial des peuples, le successeur de Gandhi et de Martin Luther King… Il a été condamné chez nous pour faux, escroquerie et association de malfaiteurs.