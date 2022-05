Auréolé du Grand Prix lors du dernier Festival de Cannes, A Hero vient poser une nouvelle et solide pierre à l’édifice de la filmographie d’Asghar Farhadi. Rahim, héros malgré lui, se retrouve affublé d’un costume trop grand pour lui, dans lequel il voit une opportunité qui ne manquera pas de se retourner contre lui. Emprisonné pour une dette qu’il n’a pu rembourser, il cherche un moyen de s’en affranchir à tout prix, quitte à mentir, un peu… A Hero est tout à la fois un thriller et un mélodrame, un conte moral hyperréaliste doublé d’une satire féroce des réseaux sociaux, qui se mue peu à peu en film d’action. Une action qui se déploierait dans le champ de la morale et dont le sens de l’honneur serait la principale arme.

D’Asghar Farhadi. Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldust. 2 h 02. Dist: Cinéart. 8