Bernie Madoff, cela vous rappelle quelque chose? Le “serial financial killer” avait fait les gros titres de la presse du monde entier. Avec sa fraude à 64 milliards de dollars, il devint malgré lui “le visage de la crise financière de 2008”. “Je lui vouais une confiance aveugle”, clament en chœur ses victimes. Avec son arnaque basée sur la fameuse pyramide de Ponzi, celles-ci ont beaucoup, voire TOUT perdu. Montée comme un film à suspense (même si l’issue est connue), Madoff: le monstre de la finance débute bien sûr avec, si on peut dire, les origines du mal: littéralement allergique à l’échec selon certains, Madoff va, dans la plus pure tradition US du self-made-man, brillamment réussir en partant de quasiment rien (il a lancé sa société de courtage off-Wall Street avec à peine 5 000 dollars en poche). Mais, en parallèle, cette espèce de Leo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street va aussi s’improviser conseiller en investissement un brin “hors des clous”… Les rappels réguliers sur ce qu’est exactement une pyramide de Ponzi sont, avouons-le, particulièrement bienvenus, et les témoignages s’avèrent édifiants. La série le souligne: à cause des manquements de la SEC (Securities and Exchange Commission, la commission de régulation des marchés financiers US), pourtant alertée à de nombreuses reprises, sans la crise financière de 2008, il aurait pu ne jamais se faire attraper… La série porte bien son nom, elle est proprement effrayante.

