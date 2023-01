“Five Easy Hot Dogs”

L’année dernière, Mac DeMarco est parti en vadrouille. Il a pris la route tout seul comme un grand à bord de sa Toyota Land Cruiser en faisant la promesse de ne pas rentrer à Los Angeles sans un disque. Gualala, Portland, Vancouver, Chicago… Tous les titres des chansons de son album globe-trotteur correspondent aux villes dans lesquelles elles ont été créées. Five Easy Hot Dogs est le résultat entièrement instrumental d’une tournée sans spectacle achevée dans un chalet de l’Utah en manque de nicotine et entouré d’animaux empaillés… Une collection de quatorze morceaux à la coule composés et enregistrés dans des motels. Un disque relax et zen pour s’oxygéner dans un monde anxiogène.