Ma planète rap

Ce n’est sans doute pas un hasard si Fred Musa démarre son récit avec son passage dans Validé, la série rap de Franck Gastambide. En effet, l’animateur radio de Skyrock est bien plus qu’un témoin de l’Histoire du rap en France: au fil du temps, il en est devenu un véritable acteur. Plus de 25 ans après son lancement, l’émission Planète Rap reste une fenêtre promo incontournable pour chaque artiste. Avec souvent la même image -le petit studio de la rue Greneta bondé, le rappeur invité ne venant jamais seul…- mais aussi des émission plus lunaires -PNL qui envoie un singe à sa place.

Avec l’aide de Vincent Brunner à l’écriture, Fred Musa revient sur son parcours, celui d’un fan de rap -né en 1973, en banlieue parisienne, il a onze ans quand il tombe sur la fameuse émission H.I.P. H.O.P. de Sidney- mais aussi de radio. Passé les premiers petits jobs alimentaires (il tourne dans Hélène et les garçons), Musa se débrouille pour prendre le micro. Dès 1993, il entre ainsi à Skyrock, station que les quotas de chanson française de la loi Toubon pousseront à miser sur le rap. Jusqu’à devenir la radio-référence d’une scène qui s’agacera aussi souvent de son formatage. Entre clashs (de Booba à Nekfeu) et amitiés (Diam’s), “Fred de Sky” raconte ainsi près de 30 ans dans l’œil du cyclone.