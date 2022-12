Prix Goscinny en 2007 pour son récit adolescent Lucille, Ludovic Debeurme nous a entraînés avec Epiphania (triptyque paru entre 2017 et 2019) dans un univers dystopique fantasmagorique avec sa ligne claire rappelant Daniel Clowes et Charles Burns. Un récit où l’espèce humaine constitue sa propre menace. Dans son récent La Cendre et l’Écume, il se frotte, en noir et blanc, au délicat exercice autobiographique, évoquant son enfance, lui le fils d’un peintre et d’une musicienne. Bon sang…

