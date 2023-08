Lost Frequencies devient le premier artiste belge à dépasser le milliard d’écoutes sur Spotify

Lost Frequencies, de son vrai nom Felix De Laet, devient le premier artiste belge à dépasser le milliard d’écoutes sur la plateforme Spotify.

Lost Frequencies, de son vrai nom Felix De Laet, est le premier artiste belge à dépasser le milliard de streams sur Spotify, affirme son équipe de management dans un communiqué de presse. Son tube « Where Are You Now » a déjà été écouté plus de 1.003.000.000 fois.

Le DJ bruxellois de 29 ans a également été le premier Belge à atteindre la première place au Royaume-Uni – avec sa chanson « Are You With Me » en 2014 – et le premier artiste solo belge à figurer dans le top 50 de Spotify Global, la liste des artistes les plus écoutés en streaming dans le monde entier.

« Je suis incroyablement reconnaissante de l’amour et du soutien de mes fans dans le monde », a réagi l’artiste. « C’est un véritable honneur de voir ma musique atteindre un public aussi vaste sur Spotify. Cette réussite témoigne du pouvoir qu’a la musique de rassembler les gens. »

Ce vendredi, Lost Frequencies sortira son nouveau single « Dive », fruit d’une collaboration avec l’auteur-compositeur-interprète anglais Tom Gregory.