Littérature, arts numériques et musique: les bons plans de sorties choisis par la rédaction

Expos, festivals, rencontres avec les artistes et les autres… Tous nos bons plans de sorties du week-end et de la semaine à venir.

KIKK Festival

Jusqu’au 29/10, à Namur. www.kikk.be

Présages de Hicham Berrada © laurent lecat

Plateforme dédiée aux cultures digitales et à la créativité, le KIKK propose à travers son festival un dialogue entre les entrepreneurs, les artistes et le grand public. Sous le thème Bodies of Water, partez à la découverte d’une quarantaine d’œuvres numériques disséminées dans Namur et mettant en perspective notre rapport à l’eau. Le Market vous permettra de prendre en main les dernières innovations belges et internationales destinées à améliorer notre quotidien.

Iris Noir

Les 28 et 29/10, aux Écuries royales, Bruxelles. www.irisnoirbxl.com

Sonja Delzongle © dr

Polar, thriller, frissons, jeunesse… Toutes les littératures noires se donnent rendez-vous au salon Iris Noir où quelque 45 auteurs seront présents. L’occasion de rencontrer Barbara Abel, Alain Berenboom, Patrick Delperdange, Nicolas Feuz, Lize Spit, Sophie Loubière ou encore le Britannique R.J. Ellory. Marraine et parrain de cette édition: Sonja Delzongle et Bernard Minier.

Sufi Night

Le 28/10, à Bozar, Bruxelles. www.bozar.be



Comme chaque année, Bozar met à l’honneur les musiques et danses soufies, courant mystique de l’islam, popularisé notamment par des musiciens comme Nusrat Fateh Ali Khan (et dont l’ouverture a le don d’“irriter” les intégristes). Seront présents le groupe Deba, chœur d’une douzaine de chanteuses âgées de 16 à 62 ans, venues de Mayotte, ainsi que l’Ensemble Al-Kindi, fondé à Alep (Syrie) il y a précisément 40 ans.

Connecting

Jusqu’au 03/12, à Kanal (K1), Bruxelles. www.kanal.brussels

Toujours en chantier, Kanal-Centre Pompidou ouvre certains de ses espaces pour accueillir Connecting, un parcours d’œuvres immersives d’artistes internationaux (Zach Blas, Keiken, Eva L’Hoest…). Leur point commun? Une manière de d’imaginer de nouvelles interactions entre humains et non-humains, les technologies numériques ayant absorbé d’année en année bien des services présents dans l’espace physique et différents aspects de notre vie intime.

Jyva’Zik Festival

Les 27 et 28/10, au PAMExpo, Court-Saint-Étienne. www.jyvazik.be



Mis sous pression par des conditions de production de plus en plus compliquées, le Jyva’Zik a annoncé son ultime édition. Lancé en 2007, il avait pourtant réussi à se faire une place à part dans le calendrier. Celle d’un événement indoor, branché sur les années folles, entre rétroswing et burlesque. Ce week-end sera donc l’occasion d’un dernier jive endiablé, avec notamment, entre les combats de catch et les ambiances cabaret, des concerts de One Rusty Band et Swing’It.

Livresse

Jusqu’au 05/11, au Vecteur, Charleroi. www.vecteur.be

Voilà un festival littéraire qu’on aime pour son originalité. Expos, ateliers, rencontres, concerts… Livresse s’autorise les croisements des genres et même une escapade au Bois du Cazier pour des échanges avec le bédéiste Baru, l’artiste Valfret et le producteur Jean-Luc Van Damme. Au Vecteur défileront Thomas Gunzig, Claire Alet et Benjamin Schoos. On y causera capitalisme, fanzine et comment écrire sur la musique… L’amour des mots sous toutes ses formes.