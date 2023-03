Légitimement récompensé aux récents César (Meilleur scénario original et Meilleure actrice dans un second rôle pour l’irrésistible Noémie Merlant), L’Innocent restera comme LA réjouissante surprise offerte par le cinéma hexagonal à l’automne 2022. Dans ce quatrième long métrage en tant que réalisateur, Louis Garrel ose et réussit tout, en effet, croisant avec bonheur polar social et chronique familiale, film de casse et comédie romantique. Scénarisé notamment en compagnie de l’écrivain Tanguy Viel (La fille qu’on appelle), spécialiste des intrigues policières passées au filtre de la distanciation, le film tourne autour d’Abel (Louis Garrel), veuf mesuré et un peu éteint, pris de panique quand il apprend que sa mère Sylvie (Anouk Grinberg) est sur le point de se marier avec un homme en prison. Épaulé par Clémence (Noémie Merlant), la meilleure amie de son épouse défunte, il va tout faire pour la protéger. Mais quand Michel (Roschdy Zem), son nouveau beau-père, est libéré, sa méfiance laisse peu à peu place à de nouvelles perspectives, et la promesse d’aventures assez rocambolesques… Se souvenant pour l’occasion du parcours de sa propre mère, qui a longtemps donné des ateliers de théâtre en prison et a fini par se marier un jour avec un détenu, Garrel fuit la monotonie des films d’appartements parisiens pour embrasser une verve toute romanesque dans les rues de Lyon. Libre et inspiré, il y signe une délicieuse fantaisie à la croisée des genres cinématographiques. Généreux entretien avec l’acteur-réalisateur en bonus DVD.

De et avec Louis Garrel. Avec aussi Noémie Merlant, Roschdy Zem, Anouk Grinberg. 1 h 34. Dist: Cinéart.