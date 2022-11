L’impossible Game Boy

Clignotant comme un glitch dans la riche généalogie de la Game Boy, la Game Boy Pocket SP n’a jamais existé. Allison Parrish a pourtant réussi à monter une version fonctionnelle de ce projet fou. Professeure assistante du département d’art de l’Université de New York, la hackeuse a ainsi scié en deux la carte mère de la première Game Boy (la blanche) pour la rendre pliable. L’adoption de ce form factor qui n’est arrivé que treize ans plus tard avec la Game Boy Advance SP (sa successeure 16 bits) a été le fruit d’un long travail de design que la créatrice a le chic de partager sur GitHub. Mettant également en ligne un guide pas à pas du processus d’assemblage de sa bécane, Allison Parrish a démarré ce hack comme une blague. Une sorte de pied-de-nez à une tendance bien ancrée chez les moddeurs de Game Boy: la transplantation du hardware de la Game Boy Advance SP dans des boîtiers métalliques non pliables. Un exemple supplémentaire de la puissance créative des détournements (Analogue NT, Super NT, Game Boy Pocket d’Hyperkin…) tournant autour de Nintendo.