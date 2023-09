L’Homme gêné: du strip non-sens qui tire nos zygomatiques

Autant prévenir d’emblée, la taille du scénario de L’Homme gêné est inversement proportionnelle à l’épaisseur de l’ouvrage: il tient sur un timbre-poste. Il pourrait être résumé par “comment rater sa vie sentimentale”. Vincent est tellement timide qu’il rate volontairement les occasions de sortir avec des filles. Pourtant, ce n’est pas l’envie qui manque. Mais il n’a pas réussi à dépasser cette timidité extrême qui caractérise la plupart des préadolescents. Il sur-intellectualise tout, fait constamment et intérieurement les questions et les réponses… Et c’est très drôle. Sous forme de strips, Matthieu Chiara nous conte les déboires de ce jeune adulte vivant dans un immeuble où une nouvelle voisine vient d’emménager.

L’auteur vient du dessin de presse. Il avait ravi nos zygomatiques il y a quelques années avec des chroniques footballistiques dignes de la grande époque des Monty Python. Sans quitter le format “strip” non-sens avec chute en fin de page, l’auteur tire ici un fil conducteur. Il parsème son récit de flash-back réels ou fantasmés, exposant aux lecteurs l’origine du mal-être de son triste héros. Il fait également partie de ces dessinateurs faussement malhabiles. Il réalise en marge de son travail de bande dessinée de très belles gravures qui inspirent fortement son trait tremblotant à la plume. Autre particularité, il adopte toujours le même point de vue axonométrique -depuis le coin supérieur gauche de son salon ou le droit de celui de sa chambre-, qu’il redessine inlassablement. Parfois, nous nous retrouvons dans la cuisine de sa voisine ou devant la terrasse d’une maison de campagne tandis que, de temps à autre, il adopte une vision subjective depuis l’œil de son protagoniste, pour retracer les quelques moments où notre malheureux “homme gêné” semble profiter pleinement de la vie.