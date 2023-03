Les Yeux noirs

Le 9 mars, elle inaugurait à Quaregnon la stèle mémorielle des 100 dernières femmes victimes de féminicides en Belgique, en ouverture du festival Guerrières, à Mons (jusqu’au 19/03). Céline Delbecq est une autrice engagée. On a pu voir sa dernière pièce, LesYeux noirs, au Rideau de Bruxelles, en novembre. À l’écriture et sur le plateau, elle y déploie trois courts récits de femmes sur le point de partir, ou non… parce qu’elles subissent les violences de leur mari. Elle y parle de ces hommes, aussi. Avec précision, sans jugement. La mise en scène, signée Jessica Gazon, sobre et de lumières, est un écrin aux mots ciselés de la comédienne et autrice. Le texte de la pièce est édité. Passant du monologue à la confrontation, il est un plaidoyer d’esthétique d’écriture et une nécessité de lecture.

De Céline Delbecq, éditions Lansman, 60 pages. La pièce sera en tournée dès novembre 2023.