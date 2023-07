Quels sont les festivals à ne pas rater ces prochains semaines?

Dour

Jusqu’à dimanche, Dour sort l’une des plus grosses affiches de son histoire. Avec notamment Damso, Lomepal, Phoenix, Orelsan, dEUS, mais surtout Aphex Twin, pour un concert exclusif.

Jusqu’au 16/07 www.dourfestival.be

Boomtown

De passage à Gand ? Le Boomtown propose une série de concerts totalement cool (Alabaster DePlume), dont certains gratuits – ECHT !, Dans Dans, Mr Scruff…

Du 14 au 20/07 www.boomtown.be

Francofolies de Spa

Sans oublié ses fondamentaux variétés (Florent Pagny, Marc Lavoine, Christophe Willem), le festival reste attentif aux goûts du moment, qu’ils soient chanson (Pomme), rap (Roméo Elvis), électro, etc.

Du 20 au 23/07 www.francofolies.be

Bluebird

A Ohey, le « plus grand des petits festivals » rassemble de nouveau une chouette affiche. Avec par exemple Peet, Ada Oda, Kuna Maze, Eosine, Monolithe noir, etc.

Les 21 et 22/07 www.bluebirdfestival.be

Tomorrowland

Deux week-ends ultra sold out sinon rien pour le festival électro mastodonte. Du côté de Boom, les habituels Tiesto, Martin Garrix, Afrojack, etc.

Du 21 au 23/07 et du 28 au 30/07 www.tomorrowland.com