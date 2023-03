À la croisée des arts de la scène et de la littérature, le nouveau festival MAD-Les Mots à défendre du Théâtre national invite deux autrices-curatrices, Caroline Lamarche (du 10 au 12) et Joëlle Sambi (du 17 au 19) à bâtir chacune leur carte blanche autour d’une question: pourquoi nous battons-nous? Y tenteront d’y répondre par leurs performances et par leurs mots Jeanne Balibar, Anne Alvaro, In Koli Jean Bofane, Alain Platel, Alice Coffin, Laurène Marx…

Au Théâtre National, Bruxelles. www.theatrenational.be