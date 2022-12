Les Futurs de Liu Cixin (7/15) – L’Attraction de la foudre

Chen a vu ses parents pétrifiés par une “foudre globulaire” apparue dans leur appartement. Depuis, en tant que doctorant en modélisations mathématiques, il tente de capturer et analyser ces boules d’énergie brute pour l’armée, qui compte bien en faire des armes renvoyant le nucléaire à l’âge de pierre… Un dilemme philosophique et moral sur fond de “vraie” science, comme il y en a beaucoup dans les romans et les nouvelles du Chinois Liu Cixin, nouvelle star de la science-fiction -une adaptation de sa trilogie Le Problème à trois corps, parue chez Actes Sud, a été annoncée chez Netflix. En BD, c’est Delcourt, en partenariat avec un éditeur chinois, qui s’est lancée dans l’ambitieuse adaptation de quinze de ses nouvelles, par quinze auteurs différents -avant Thierry Robin, Xavier Besse, Steven Dupré ou Christophe Bec s’y sont déjà collés, ainsi que des auteurs chinois inconnus ici mais tous assez remarquables. Le tout dans une fabrication originale qui prévoit chaque fois des quadruples pages à déplier, forcément spectaculaires, pour des récits empreints d’une culture orientale qu’on connaissait mal chez nous en SF. Le prochain est déjà programmé pour janvier: une histoire de Troisième Guerre mondiale entre l’OTAN et la Russie…

de Liu Cixin et Thierry Robin, éditions Delcourt, 272 pages. 7