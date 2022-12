Trois ans après le sublime Les Parapluies de Cherbourg, Jacques Demy retrouvait son complice le compositeur Michel Legrand pour un nouveau grand film “en chanté”. Les Demoiselles de Rochefort met en scène Delphine et Solange Garnier, “deux sœurs jumelles nées sous le signe des gémeaux”. Elles aiment et enseignent la danse et la musique, n’ont jamais connu leur père et rêvent du grand amour… Mené à belle allure par un cinéaste habité, c’est un film au charme fou qui s’offre à notre regard, portant bien son âge (plus d’un demi-siècle) et emportant le spectateur dans un tourbillon d’émotions. Dans le rôle de sœurs Garnier, un autre duo de sœurs fait merveille. La brune Françoise Dorléac et sa blonde frangine Catherine Deneuve (qui a choisi le nom de sa mère pour faire carrière) signent une double performance inoubliable. En chemin vers l’avant-première londonienne des Demoiselles, le 26 juin 1967, Françoise connaîtra une mort atroce dans un accident de voiture…

