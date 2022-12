Les coulisses de la désinformation – Au cœur de la propagande russe

Collection documentaire portée par Karim Rissouli, La Fabrique du mensonge explique comment naissent et se propagent les fausses informations, qui en sont les instigateurs et comment ont contre-attaqué ceux qui en ont été la cible. Alors que Vladimir Poutine continue de s’en prendre à l’Ukraine, Elsa Guiol se penche sur une autre guerre, une guerre informationnelle, et ses armes à elle de destruction massive. Ces fake news relayées par les réseaux sociaux, les médias d’État, les influenceurs, les trolls, les bots… Comment le Kremlin est-il parvenu en à peine dix ans à faire vaciller les démocraties occidentales et à influencer les opinions publiques jusqu’à atteindre des personnalités politiques de premier plan? La question mérite d’être posée. Parce que les révélations mensongères plus énormes les unes que les autres se répandent au-delà de la complosphère. Jusque dans la bouche d’une Ségolène Royal par exemple… Nourri par François Hollande, des experts de la communication, chercheurs en cybersécurité, spécialistes du complotisme et autre journaliste du Monde, Au cœur de la propagande russe lève le voile sur une vicieuse opération de contamination des esprits. Une guerre froide à l’heure des smartphones. La Russie le sait pertinemment: le contrôle d’Internet et des réseaux sociaux est un danger pour sa survie et sa stabilité. Alors, elle étend son influence et sème le chaos avec ses mensonges à répétition. En Crimée et en Syrie, en Espagne et en France, que ce soit dans ses anciennes colonies (Madagascar) ou sur son propre sol. Ici comme là-bas, la Russie essaie par tous les moyens de déstabiliser, de trouver des communautés qui peuvent entrer en résonance avec sa propagande. Elle en remet des couches et des couches sur les indépendantistes catalans et s’en va soutenir au plus près les Gilets Jaunes. La méthode est efficace.

Le sentiment d’authenticité que donnent certains médias russes en allant filmer au cœur du mouvement parle aux rebelles, aux délaissés et aux mécontents. Et ce genre de contenu à nature sensationnaliste a évidemment tout pour devenir viral. “Le but est de créer de l’audimat mais aussi surtout de vendre un récit: regardez les démocraties, ce sont des sociétés violentes où les gens se font lyncher”, avance un spécialiste. Le documentaire d’Elsa Guiol dévoile les dessous d’une offensive lente et discète. Une stratégie théorisée depuis une décennie menée par l’état major russe. Elle montre notamment les liens entre Poutine et Evgueni Prigojine, homme d’affaires et ancien malfrat qui est à la tête d’un empire médiatique. Plongée jusqu’en Ukraine dans les coulisses de la désinformation.