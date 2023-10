Les 5 albums du moment à ne pas manquer

Le retour de Melanie de Biasio, les love stories de Jamila Woods, le coup de cœur pour Gros cœur, etc. Cinq disques certifiés 100% algorithme free.

Melanie de Biasio, Il Viaggio

Six ans après le triomphal Lilies, Melanie De Biasio a retrouvé le plaisir du chant dans les Abruzzes en questionnant l’immigration et les souvenirs d’enfance. Son nouvel album Il Viaggio est une invitation planante et envoûtante à l’ailleurs. (J.B.)

Lire ausssi | Notre entretien avec Melanie De Biasio



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Allah-Las, Zuma 85

Sur leur quatrième album, Lahs, paru en 2019, les quatre Californiens avaient ouvert le champ des possibles. Joué avec le portugais et l’espagnol. Touché à la soul music et au psychédélisme brésilien. Avec Zuma 85, les Allah-Las poursuivent leur quête de renouveau. Il embrassent, assument et revendiquent l’influence des vieux Lou Reed et John Cale. Mais aussi de Brian Eno et de Roxy Music. De Peter Ivers et Popol Vuh. De pop japonaise et d’obscurités folk. Et comme avec tout ce qu’ils touchent, ils en font leur miel. Troussant des tubes de poche qui font taper du pied et restent dans l’oreille. (J.B.)



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Jamila Woods, Water Made Us

Entre soul lumineuse et r&b spirituel, la poétesse-chanteuse Jamila Woods détaille les différentes étapes amoureuses, avec autant de précision que d’empathie, zappant les grands élans lyriques pour scruter les remous du couple jusque dans ses plus petites circonvolutions. (L.H.)

Lire aussi | Notre entretien avec Jamila Woods



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Gros Cœur, Gros disque

Ce sont un peu les cousins belges de Corridor et de Malajube. De cette excitante scène québécoise qui n’a pas honte de son français et s’en sert comme d’un élément mélodique noyé dans son foutraque déluge sonore plus que pour défendre son plus ou moins glorieux patrimoine. C’est qu’il y a aussi chez Gros Coeur un désir d’ailleurs. Un goût prononcé de l’exotisme. Des congas et des bongos. De l’énervé et du chaloupé. Gros disque est l’excellente surprise rock, psychédélique et dansante de l’automne. La carte de visite de mecs croisés chez Wyatt E., Annabel Lee ou encore Ada Oda qui ont du mal à cacher leur amour pour King Gizzard, les Arctic Monkeys, la Britpop, Fela Kuti et Tame Impala. (J.B.)



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Cléo Sol, Heaven/Gold

Echappée de SAULT, la Londonienne Cleo Sol a sorti par surprise non pas un, mais bien deux albums. Et cela, à 15 jours d’écart. Deux merveilles de soul music, à la fois luxuriante et bienveillante. Où il est question d’amour charnel et spirituel, de liberté et de solidarité, de confiance en soi et d’empathie pour les autres. Le tout chanté avec une élégance folle, se passant du moindre effet de manche. (L.H.)