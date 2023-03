Avec L’Empire du Silence, Thierry Michel clôt un cycle de documentaires consacrés à l’Histoire du Congo, des années Mobutu aux événements les plus récents. Il revient sur 25 ans d’une guerre qui ne dit pas son nom, menée par des armées étrangères et des milices sans merci, qui maintient depuis des décennies le peuple congolais dans la peur et la misère, au vu et au su d’une classe politique qui, quand elle n’a pas directement soutenu le conflit, a allègrement fermé les yeux sur les responsabilités partagées. Le film fait œuvre de mémoire et nourrit la révolte, avec pour ambition d’éveiller les consciences afin de contribuer à mettre fin au règne de l’impunité. Il sera en lice le 4 mars prochain pour le Magritte du Meilleur documentaire.

De Thierry Michel. 1 h 50. Dist: Cineart 7