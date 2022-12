Le retour des sous-007

Les bras cassés du MI5 nous reviennent avec une intrigue complexe mais plus pêchue. Gary Oldman y fait une fois de plus des merveilles. Gosh!

On avait failli l’oublier: en plus de parfaitement résumer l’idée de départ de la série, Strange Game, la chanson du générique de Slow Horses -signée par un certain Mick Jagger–, est un véritable petit tube. Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle on vous somme, si ce n’est déjà fait, de vous ruer sur ce show.

Dans la deuxième saison fraîchement sortie, on suit toujours cette bande de “losers, misfits and boozers” (“perdants, inadaptés et alcooliques”), parqués dans Slough House, l’affreux building londonien à deux pas du MI5, d’où ces pauvres bougres ont tous été rétrogradés suite à quelques bourdes peu avouables. On n’aura pas tout saisi de la nouvelle intrigue il est vrai particulièrement complexe -une sombre histoire de vieux espions du KGB plus ou moins doubles qui coopéraient jadis avec le MI5, “endormis” depuis la guerre froide et soudain “réveillés” pour une mission aux tenants et aboutissants pour le moins nébuleux…

La série ne donne toujours pas l’envie soudaine de traîner en sifflotant dans les rues de Londres après 22 heures, mais, surprise, malgré l’ambiance générale encore une fois très sombre, nos canassons de seconde division ne se cantonnent plus à jouer les gratte-papiers au service de Sa Majesté. Non, les voici qui fouinent au grand jour, au beau milieu de la campagne anglaise. Alors on envisage, pour de prochaines vacances, un passage par la pittoresque région des Costwolds, mais on se réjouit surtout des véritables scènes d’action ici présentes en nombre, et des retournements de situation afférents. Oui, cette deuxième saison est bien plus pétaradante que la première -même l’abominable Jackson Lamb s’accorde un ou deux sprints dans quelques escaliers escarpés malgré son âge (et son hygiène de vie douteuse)! C’est encore à lui, du reste, que sont réservées les meilleures répliques, et le grand Gary Oldman s’en donne à cœur joie. Kristin Scott Thomas, en Diana Taverner, chef du MI5, est toujours aussi dure et froide qu’un iceberg d’avant ce maudit réchauffement climatique. Freddie Fox, en James “Spider” Webb, espion aux dents longues, s’affirme, lui, comme le personnage le plus détestable de toute la série. Quant à ce vieil espion russe à la mine patibulaire qu’on est certain d’avoir déjà vu quelque part, bingo, c’est bien Rade Serbedzija, notamment inquiétant loueur de costumes dans Eyes Wide Shut.

On ne fera pas que sourire aux sarcasmes balancés à froid par le vieux Lamb, car les cadavres s’empilent -du “bon”, comme du “mauvais” côté. Et comme dans la première saison, on tremble, d’autant qu’on frise parfois le gore. Les références à James Bond sont décidément inévitables, et les scénaristes ne s’en privent pas, plans machiavéliques et dramatiquement spectaculaires des méchants inclus. Alors, nos sous-agents 007 parviendront-ils, comme le susurre encore Mick, à “danser à nouveau avec les grands garçons”?