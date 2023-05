Le pouvoir de la danse: « Avant d’être un exutoire, danser est d’abord un puissant liant social »

Si vous dansez, c’est que vous êtes un danseur. Que ce soit sur la piste du Fuse ou dans votre cuisine, en tournant une vidéo TikTok ou en berçant votre nouveau-né. C’est en tout cas l’approche choisie par l’Anglaise Emma Warren, dans son essai « Dance Your Way Home ». Ou comment la danse est un puissant liant social…

La pandémie a au moins eu ça de “positif”: en poussant les clubs à la fermeture, elle a montré à quel point les endroits où danser ensemble étaient nécessaires. Voire carrément indispensables. C’est en tout cas la théorie d’Emma Warren, journaliste anglaise (de Jockey Slut à la BBC), qui vient de publier Dance Your Way Home.

Un essai passionnant qui mélange faits historiques et éléments autobiographiques pour raconter comment, au-delà du club, la danse est non seulement un exutoire, mais aussi un liant social, une “technologie pour rassembler” très puissante. “Ce qu’offre la danse, c’est avant tout une solidarité”, a un jour raconté le DJ/producteur Theo Parrish, dont la citation est reprise en exergue du livre.

Qu’il s’agisse des pas exécutés sous la boule à facettes ou sur les planches d’un opéra, dans sa cuisine ou lors d’une rave à Brustem, en berçant son nouveau-né ou en lançant une chenille. Car la danse est partout. Aussi populaire sur les réseaux que sur les écrans de télé -de Danse avec les Stars au concours de La Meilleure Danse Folklorique de France sur France 3…

Qu’est-ce que danser?

On peut dire que l’on danse à chaque fois que l’on bouge sur de la musique. Que ce soit de manière démonstrative ou plus discrète -un simple hochement. On peut même remuer sans musique. Par exemple sur une chanson que vous avez en tête, ou qui est inscrite dans la mémoire de vos muscles. Mais dans tous les cas, je pense qu’il doit y avoir à la base une sorte de stimulation sonore. Même si vous dansez au son des essuie-glaces. (rires)

James Deano rappait en 2008: “Les Blancs ne savent pas danser”. Vous parlez du truisme selon lequel “seuls les femmes, les gens de couleur et les hommes féminisés seraient capables de bouger sur la musique”.

Dans son livre intitulé Sorry, I Don’t Dance: Why Men Refuse to Move, l’universitaire Maxine Leeds Craig parle bien des difficultés à danser qu’ont certaines personnes. En particulier les hommes blancs. Et plus spécifiquement, ceux qui bénéficient d’un pouvoir structurel. Je pense que c’est lié au fait que, quand on bouge, on laisse fuiter des informations sur nous-mêmes. Et choisir de ne pas bouger, c’est décider de ne pas contribuer à une situation à laquelle seuls les femmes, les gens pauvres, de couleur, les hommes féminisés, etc., sont censés participer. C’est d’ailleurs une question intéressante pour les hommes qui ne dansent jamais: pourquoi ne le font-ils pas? Que se passerait-il s’ils essayaient? Exprimer la danse que l’on a en soi pourrait être envisagé comme un acte de solidarité. Quasi un acte politique!



À ce propos, l’un des visages du mouvement contre la réforme des retraites en France est celui d’une jeune femme dansant sur de la techno, au début d’un cortège…

L’écrivaine-activiste Emma Goldman disait: “Si je ne peux pas danser, je ne veux pas faire partie de votre révolution”. Donc oui, il y a une Histoire de la résistance, de l’activisme, qui implique la danse. Au Royaume-Uni, par exemple, les gens ont manifesté en dansant l’electric slide (“créé” par le chorégraphe Ric Silver, popularisé par Marcia Griffiths, il a également été repris par le mouvement Black Lives Matter, NDLR). En Afrique du Sud, pendant l’apartheid, vous avez eu le toyi-toyi, dont l’utilisation a été assez politique que pour avoir été interdit par la suite au Zimbabwe, par le président Mugabe.

Plus récemment, en Italie, l’une des premières décisions de Giorgia Meloni a été de faire passer une loi “antirave”. Un texte qui, dans les faits, rend plus compliqué le simple fait d’organiser une fête entre amis. Donc oui, la danse a un caractère politique. Parce que quand on bouge ensemble, on tisse des liens, on se rapproche, et on génère le genre de solidarité qui peut faire peur à certains.

Vous expliquez aussi que la danse a un pouvoir thérapeutique.

Plusieurs études scientifiques ont montré les effets bénéfiques de la danse chez des personnes atteintes de Parkinson ou d’Alzheimer. Dans des sociétés vieillissantes comme c’est le cas en Occident, c’est intéressant à noter. Mais la danse peut aider aussi les plus jeunes. On sait comment la pandémie a affecté la santé mentale de nos ados. Là aussi, le fait de danser peut offrir une forme de répit. À l’automne dernier, j’ai été invitée à un colloque organisé par le Horst Festival, à Louvain. J’ai découvert à cette occasion que le conseil communal de la ville avait décidé de construire un nouveau club pour les jeunes. En dehors des cafés étudiants, il y avait un manque d’espace pour danser. Les autorités vont s’assurer que ce manque soit comblé. Je trouve ça admirable.

Avant d’être un exutoire, danser est d’abord un puissant liant social.

Pendant ce temps, un club historique comme le Fuse est menacé de fermeture, après la plainte d’un voisin pour nuisances sonores…

Ça me laisse sans voix. Qu’est-ce qui ne va pas chez les gens?! Comment osent-ils? Pourquoi le droit d’un seule personne d’obtenir le silence est-il plus important que celui des dizaines de milliers d’autres qui tirent des bénéfices directs à venir danser au Fuse? Je ne comprends pas l’équation. La seule réponse valable pour moi consiste dans l’exemple du Berghain. Comme d’autres clubs à Berlin, il a été identifié comme un espace culturel à part entière, comme l’est le théâtre ou l’opéra. Imagine-t-on fermer la Monnaie suite à une plainte de voisinage?

Sur le Net, TikTok est devenu la plus grande piste de danse au monde, avec ses challenges et ses chorés virales. Quel regard portez-vous sur la plateforme?

D’un côté, je trouve super d’avoir un espace qui pousse les gens à bouger. Même quand ils viennent de territoires ou de familles chez qui n’existait pas vraiment de tradition en la matière. Ils s’exercent, répètent et partagent leurs mouvements via les réseaux. C’est quelque chose de très positif. Cela étant dit, on a aussi besoin d’endroits où danser ensemble, et pas chacun derrière son écran. Tout à l’heure, je dois me rendre au mariage de mon frère. Il y aura une soirée. Je rencontrerai les membres de ma nouvelle famille, que je n’avais encore jamais croisés avant. Et on dansera ensemble. On apprendra à se connaître, sur la piste. Et de cette manière, nos familles se retrouveront liées. C’est aussi cette forme de danse que je trouve si sous-évaluée. Et il faudrait s’assurer d’avoir encore les espaces pour qu’elle puisse s’exprimer.