Le Maire, Mussolini et le Musée ***1/2

Nichée entre Bologne et la côte adriatique à 133 mètres d’altitude sur les premières collines de l’Apennin du Nord, Predappio est une ville de 6 000 âmes, mais pas n’importe laquelle. C’est celle où est né en 1883 un certain Benito Mussolini. Installé dans le bureau qu’occupait en 1922 l’organisateur de la marche sur Rome, le bourgmestre de gauche Giorgio Frasinetti en a marre des mecs qui viennent dans sa ville fringués comme des haut gradés fascistes. “Tu es assis sur une mine d’or mais ton idéologie ne te permet pas de profiter de ces ressources. Tu pourrais rendre riches tous les habitants de Predappio”, vont jusqu’à lui reprocher les plus vénaux. Plus que d’y développer un tourisme aux relents nauséabonds, Frasinetti veut faire de la bourgade un lieu de réflexion critique sur l’Histoire. La clé de son projet? Transformer l’ancien siège du parti fasciste, le plus grand bâtiment de Predappio construit pour accueillir les pèlerins qui passaient y voir la terre natale du Duce mais abandonnée après la guerre, en premier musée et centre d’études du fascisme en Italie. Le réalisateur Piergiorgio Curzi suit Frasinetti au cours de son combat et de ses pérégrinations en Autriche et en Allemagne. Il s’informe de l’offre muséale dans des lieux symboliques du nazisme tandis que Predappio bascule à droite. Une réflexion intéressante sur la mémoire collective des nations, la nécessité d’une connaissance et d’une conscience profonde de notre passé, et cette idée qu’effacer, c’est nier l’Histoire.

Documentaire de Piergiorgio Curzi.