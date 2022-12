Pied de nez génial à Hitler, combinaison audacieuse de divertissement et de film engagé, appel aussi à l’éveil des consciences dans des États-Unis encore non-engagés dans la lutte contre le nazisme: Le Dictateur est tout cela et bien d’autres choses encore! Charlie Chaplin, présent derrière comme devant la caméra, s’offre deux personnages: un petit barbier juif et un dictateur nommé Adenoïd Hynkel. Sur fond de persécutions antisémites, l’intrigue tire un parti optimal de la forte ressemblance de ces deux êtres que tout oppose par ailleurs. L’arme du rire se fait fatale et ne cède qu’in extremis la place à un discours humaniste plus explicite. Tourné à partir du 9 septembre 1939 (huit jours après l’invasion de la Pologne par l’Allemagne, et six après la déclaration de guerre de la France et du Royaume-Uni au pays envahisseur), Le Dictateur travaille à chaud la matière politique tout en assumant sa dimension de spectacle. Cet hybride nécessaire, follement inspiré, tient du chef-d’œuvre indémodable.

Comédie de Charlie Chaplin. Avec Charlie Chaplin, Paulette Goddard, Jack Oakie. 1940. 10