Le détail qui tue: petit précis de style de Marcel Proust à Rihanna

Quel je-ne-sais-quoi pourrait à jamais changer la donne dans une tenue? Et si les artistes, même par inadvertance, avaient quelque chose à nous apprendre à ce sujet? Armés de leur sens de l’observation piquant et de connaissances culturelles solides, les partners in style Elisabeth Quin et François Armanet épluchent les placards des it- girls ou it-boys (de Debbie Harry à Marvin Gaye, de PJ Harvey à Edward Norton), depuis les couvre-chefs jusqu’à la lingerie. À travers des portraits emblématiques (comme Greta Garbo en compagnie d’un lion), on redécouvre des moments où l’élégance s’est jouée à un foulard ou à un ciré. Voilà un livre de mode avec un sacré supplément de panache…et qui vous évitera peut-être -qui sait- de recevoir une énième paire de chaussettes écossaises l’année prochaine!

De François Armanet et Elisabeth Quin, éditions Flammarion, 312 pages. Prix: 29,90 euros.