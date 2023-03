Rompant avec les modèles du roman policier d’alors, le Continental Op préfigure, dès 1923, les détectives hardboiled à venir. Héros de 36 nouvelles (dont deux séries composant les romans La Moisson rouge et Sang maudit), on le retrouve en 1930 au cinéma dans Roadhouse Nights, de Hobart Henley, sous les traits de Charles Ruggles, puis sous ceux de Samuel L. Jackson dans No Good Deed, de Bob Rafelson (2002), et jusque dans le western-paella de Juan Bosch, La Ciudad maldita (1978).

créé par Dashiell Hammett