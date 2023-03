Le Chat Potté 2: la dernière quête ***

Onze ans après, La dernière quête consacre le retour du Chat Potté, personnage-vedette de la franchise Shrek. Entre-temps, le héros bravache a perdu de sa superbe, ayant épuisé huit de ses neuf vies. Et se voyant contraint de demander de l’aide à Kitty Pattes de Velours et Perrito, un chien errant, alors qu’il s’engage dans la Forêt Sombre pour y chercher l’Étoile à Vœu, seule à même de lui rendre ses vies perdues, mais également convoitée par Boucle d’or et les trois Ours ou Big Jack Horner, sans même parler d’un Loup létal. Contexte propice à des aventures hautes en couleur, au cœur d’un divertissement familial échevelé auquel Antonio Banderas, impériale voix du félin, donne des contours savoureux. Bonus multiples.

De Joel Crawford et Januel P. Mercado. Avec les voix (VO) d’Antonio Banderas, Salma Hayek, Florence Pugh. 1 h 42. Dist: Universal.