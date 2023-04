Laurel Canyon ***1/2

Si toi aussi tu as eu un walkman, si toi aussi tu enregistrais MTV avec un magnétoscope et te souviens avec nostalgie de tes jeans trop larges, de tes chemises à carreaux et de tes t-shirts troués que ta tendre moitié a évidemment balancés en secret, ce disque est fait pour toi. Si ce n’est pas le cas aussi d’ailleurs. Tu auras le droit au sentiment de nouveauté et de fraîcheur. Originaire de Bethlehem en Pennsylvanie, Laurel Canyon dégaine un premier album bruyant, rageur, urgent qui connait le grunge sur le bout d’ongles forcément crasseux. Un disque hurleur qui aime Nirvana et Mudhoney, a piqué le plan de Song 2 à Blur (Tangiers), bien étudié les frères Asheton et embauché Steve Albini. Laurel est hardi…