« Last Dance! »: une dernière danse pour François Berléand

Dans Last Dance!, Germain vit une retraite paisible dans un confort bourgeois légèrement lénifiant, où les différentes tâches domestiques sont prises en charge par sa femme. Limite hyperactive, Lise a le temps pour Germain, mais aussi pour les autres. Elle s’est d’ailleurs lancée dans un projet collectif de danse contemporaine ouvert à tous et toutes. Quand elle meurt brutalement, Germain se retrouve bien seul, et bien désemparé. Le baby boomer redevient un bébé aux mains de ses enfants, qui se chargent de le soutenir et de l’encadrer. Mais Germain n’a qu’une idée en tête: honorer la promesse faite à sa femme, et terminer ce qu’elle avait commencé, en l’occurrence, le fameux spectacle de danse. Plutôt que de s’en ouvrir à ses proches, il décide de s’en cacher, pour ne pas les inquiéter, ni devoir rendre des comptes.



À travers l’épopée artistique et sentimentale de Germain, son grand voyage en terre de deuil, Last Dance dresse le double portrait d’une thérapie par la création, et de la danse contemporaine comme lieu de toutes les expressions, refuge pour tous les corps, celui de la danseuse professionnelle comme celui du grand-père maladroit. Delphine Lehericey fait dialoguer habilement danse et cinéma, offrant un sincère plaidoyer pour la danse pour tous. Le récit mêle à ces scènes de répétitions une comédie familiale sur la mort, déclinant de furtives études de caractère. Quand Germain danse son deuil, son fils l’hyper-organise alors que la voisine l’ensevelit sous la nourriture. Malgré un rythme un peu flottant, qui perd parfois en intensité quand on sort du plateau, Last Dance! est porté par l’énergie de ses interprètes, François Berléand en tête, qui incarne avec une grâce insoupçonnée ce corps lambda et empêché transcendé par la danse, épaulé par La Ribot, bonne fée danseuse et chorégraphe.