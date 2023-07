Ladybug et Chat noir: Miraculous sur grand écran, entre film de super-héros et comédie musicale

Jeremy Zag signe la version cinéma de la série d’animation à succès Miraculous, au croisement du film de super-héros et de la comédie musicale.

Inspiré de Miraculous, série d’animation franco-coréo-japonaise dont le succès ne s’est pas démenti depuis son lancement en 2015, Ladybug et Chat noir, le long métrage de Jeremy Zag, en étend l’univers. Soit l’histoire de Marinette, lycéenne d’une maladresse insigne, qu’un mystérieux pouvoir a le don de transformer en Ladybug, super-héroïne au costume de coccinelle qui, associée au Chat noir (un justicier masqué dont elle ignore qu’il s’agit d’Adrien, un camarade de classe dont elle est secrètement amoureuse), tente de protéger Paris de ceux qui menacent de l’anéantir. Autant dire que le duo aura fort à faire pour contrer les sombres desseins du Papillon, individu maléfique décidé à semer chaos et destruction afin de ramener l’être aimé à la vie.

Les producteurs de Ladybug et Chat noir confient avoir envisagé le projet comme un croisement entre Spiderman et La reine des Neiges, entre le film de super-héros et la comédie musicale. Destiné aux plus jeunes (dès 6 ans), ce récit d’aventures un peu longuet ne s’écarte guère d’un schéma convenu, alternant action et romance. Mais si les personnages sont attachants et que l’ensemble, visuellement abouti, réserve son lot de scènes spectaculaires, il est aussi plombé par l’accumulation d’indigestes numéros chantés…