L’AB rend hommage à Arno, avec deux concerts exceptionnels

Un an après sa disparition, Jane Birkin, Tom Barman, Mélanie De Biasio, etc rendront hommage à Arno sur la scène de l’Ancienne Belgique, les 17 et 18 juin prochains

C’était le 23 avril. Après un dernier tour de piste, sur la scène de l’AB et du casino d’Ostende, Arno disparaissait, emporté par le cancer. Le « plus beau » tirait sa révérence, laissant la Belpop orpheline de l’un de ses artistes les plus singuliers.

Un peu plus d’un an plus tard, l’Ancienne Belgique – son « deuxième salon » – a décidé de lui rendre hommage, avec deux concerts exceptionnels. Ils auront lieu les 17 et 18 juin (mais aussi le 22, au Casino d’Ostende, avant Paris en novembre) . Et sur foi des premiers invités annoncés, les dates devraient rapidement afficher complet. Sont effet notamment attendus des musiciens-amis tels Jane Birkin, Zwangere Guy, Tom Barman, Mélanie De Biasio, Adamo, Patricia Kaas ou encore le chorégraphe Wim Vandekeybus. A noter que toutes « les recettes, frais de réservation et consignes de gobelet de ces concerts seront intégralement reversés à Kom Op Tegen Kanker ».



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Quelques semaines avant sa mort, Arno avait déjà commencé à dresser la liste des invités. Faux dilettante, l’Ostendu a en effet toujours aimé contrôler la manœuvre. Il avait tenu à soigner sa sortie de piste, en assurant ses derniers concerts et en enregistrant un ultime disque, Opex, qui lui ressemble au maximum. Au même moment, il a commencé à discuter avec l’AB de son hommage posthume. Le casting a donc été conçu « en étroite concertation avec Arno », assure la salle bruxelloise, avec la collaboration également « son bras droit et bassiste Mirko Banovic, son ami Danny Willems et son manager Cyril Prieur ». Quel bazar…