La Suède remporte l’Eurovision, la Belgique septième du concours

Loreen a remporté la vitoire au concours de l’Eurovision pour la Suède. La Belgique s’est classée 7e de la finale, et signe un meilleur classement que lors des demies.

C’est la septième fois que la Suède remporte l’Eurovision, égalant ainsi le record de l’Irlande du Nord. Avec son titre « Tattoo », la chanteuse Loreen, déjà couronnée en 2012, est la deuxième artiste à remporter deux fois l’Eurovision après Johnny Logan pour l’Irlande dans les années 1980, et la première femme à réaliser le doublé. « Surréaliste », « merveilleux » a réagi la chanteuse « totalement submergée ». Elle n’a pas écarté pas une nouvelle participation. « C’est une question de créativité », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse. Le plus grand journal suédois, Dagens Nyheter, a qualifié dimanche sa victoire de « prouesse incroyable ».

« Loreen touche le public comme peu d’autres« , poursuit le titre, la décrivant comme « accessible », « avec un look et une voix impossibles à ignorer ». Le quotidien Aftonbladet a quant à lui rendu hommage à la « reine Loreen » après sa victoire, qui ramènera le concours de l’Eurovision en Suède en 2024, année du cinquantième anniversaire de la victoire d’Abba avec « Waterloo ». Vingt-six pays étaient en compétition pour la finale de la 67e édition du concours.

La Belgique termine septième de l’Eurovision

Le représentant belge au 67e concours eurovision de la chanson, Gustaph, et son titre « Because of You », se sont mieux classés en finale que lors des demi-finales. Le chanteur belge a terminé à la 7e place, avec 182 points, alors qu’il avait clôturé les demi-finales en 8e position.

Gustaph a obtenu samedi soir, en finale, la note maximale (12 points) à trois reprises, de la part des jurys de Grèce, Géorgie et Australie. Pour ce qui concerne le public, ce sont les Néerlandais (10 points) qui ont attribué le plus de points au candidat belge. Le chanteur au chapeau, Stef Caers de son nom, âgé de 42 ans, n’a pas caché sa fierté et sa satisfaction de terminer dans le top 10 du concours eurovision de la chanson. La Belgique n’a remporté le concours qu’une fois. C’était en 1986, avec la chanson « J’aime la vie », interprétée par Sandra Kim.