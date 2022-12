La romancière à succès Françoise Bourdin est décédée

La romancière à succès Françoise Bourdin, une des plus lues en France avec plus de 15 millions d’ouvrages vendus, est décédée dimanche à l’âge de 70 ans, a annoncé lundi à l’AFP le groupe d’édition Editis.

Ignorée du monde littéraire, Françoise Bourdin est l’autrice de près de cinquante livres qui ont rencontré un immense succès.

« J’adresse mes plus sincères condoléances à la famille de Françoise Bourdin, à ses deux filles, Fabienne et Frédérique, à ses petits-enfants, je pense à toutes les équipes, de Belfond, de Plon et de Pocket, qui ont travaillé avec elle depuis tant d’années, ainsi qu’à ses millions de lecteurs fidèles », a déclaré la directrice générale du groupe, Michèle Benbunan.

Née en 1952 à Paris, Françoise Bourdin est élevée par des parents artistes au milieu des crinolines et des costumes de scène. Elle découvrira Baudelaire, Proust, Tolstoï et les autres dans la bibliothèque de son père mais c’est dans la vie de tous les jours et les personnes qui la traversent qu’elle puisera son inspiration, renseigne son site internet.

Parmi ses thèmes de prédilection, on retrouve le rôle de la famille et de l’amitié dans la construction personnelle, mais aussi l’écologie et la préservation de la biodiversité. Si son œuvre reste parfois ignorée du monde littéraire, cette étiquette de « littérature feel good » « n’existait pas il y a quelques années. Mais je pense que le lecteur a toujours eu envie de ça », confiait la romancière en juillet dernier à Ouest France.