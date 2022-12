Créateur culte des séries d’animation Colargol et Il était une fois… la vie, Albert Barillé s’est une seule fois frotté au format du long métrage, en 1982. Aujourd’hui proposé en Blu-ray dans une nouvelle restauration 4K, ce film inscrit dans l’univers de la série Il était une fois… l’espace a la saveur, délicieusement régressive, d’une véritable madeleine de Proust. Porté par une patte graphique identifiable entre mille, une très belle musique signée Michel Legrand et la voix de l’inimitable Roger Carel, La Revanche des humanoïdes prend la forme d’un space opera prémonitoire, qui mêle humour et action sur fond de considérations environnementales, pacifiques et humanistes. Belle édition, riche en suppléments.

D’Albert Barillé. 1982. 1 h 39. Ed: Carlotta. 7