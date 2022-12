Un collectif aux platines, des galettes indémodables et quelques pépites sur vinyles. La promesse de bamboche de la Planète des Singles est simple et efficace. Et surtout irrésistible quand il s’agit d’ameuter la foule sur le dancefloor. Soul, groove, funk, rock, électro, hip-hop… De quoi passer un réveillon de feu en Cité ardente.

Au Reflektor, Liège. www.reflektor.be