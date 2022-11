Le 11/11

Troisième Nuit du cirque concoctée par Up! (ex-Espace Catastrophe). Un événement qui promeut la vivacité des arts circassiens contemporains à travers une série de spectacles, une dizaine de formes courtes proposées dans les divers recoins de ce centre de création et de diffusion. Un concept à la carte: on compose son parcours au gré de ses envies, entre contorsionnistes, jongleurs, trapézistes, funambules…