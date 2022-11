La mort dans le casque

La place de la douleur physique dans le gaming avait été questionnée par la PainStation, il y a plus de 20 ans. Infligeant des décharges électriques et des brûlures aux mains des joueurs, cette installation artistique déguisée en borne d’arcade se profile comme un lointain cousin du récent Owo Game. Cette sorte de maillot cycliste reproduisant des sensations de tirs par balles (traversant le corps du gamer) demeure toutefois soft face à l’OQPNVG de Luckey Palmer, le père du retour de la réalité virtuelle: ce projet récent de casque de VR tue ses utilisateurs frappés de game over. Actuellement à mi-chemin d’un modèle fonctionnel, ce prototype utilise en fait des micro-ondes pouvant atteindre des niveaux mortels. L’OQPNVG s’inspire des anime et mangas de Sword Art Online, dont Luckey Palmer (le fondateur d’Oculus VR) est fan. Ce dernier précise sur son blog qu’il s’agit “juste d’une œuvre d’art pour son bureau, d’un rappel stimulant des chemins inexplorés de game design”. Pour tout de même conclure que ce casque létal “ne sera pas le dernier”.