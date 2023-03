La Montagne inversée

C’est une histoire incroyable, qui méritait effectivement un livre: le 21 décembre 2012, des centaines d’illuminés se retrouvaient dans l’Aude, au pied du pic de Bugarach, une excroissance géologique entre Perpignan et Montségur, pour y survivre… à la fin du monde. Comment un village de 240 habitants et sa “montagne inversée” -le pic cachant dans ses entrailles des couches géologiques inversées et des kilomètres de galeries et de grottes- se sont-ils retrouvés au centre d’une prophétie… maya et millénaire qui a fait le tour du monde? Les journalistes Romain Lescurieux et Antonin Vabre, alors étudiants, étaient présents et sur place ce 21 décembre-là. Ils y sont retournés dix ans plus tard “pour suivre une rumeur de sa naissance à sa mort, et voir jusqu’où elle pouvait nous mener”. Elle va littéralement les entraîner dans les entrailles de la montagne, une éprouvante expérience de spéléologie entrecoupée par l’Histoire et les histoires du lieu, et des rumeurs qui y sont nées, mêlant ossements de mosasaures, blagues de spéléologues et déclarations allumées d’un ufologue qui, en 1998, “serait entré en contact avec un vaisseau spatial serti de hublots sur les hauteurs du pic de Bugarach”. Une enquête très incarnée et au final bien plus profonde que cocasse.

de Romain Lescurieux et Antonin Vabre, éditions Marchialy, 350 pages. 8