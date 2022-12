“Ma mère me disait toujours: la vie c’est comme une boîte de chocolats. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.” C’est avec la mythique scène de Forrest Gump que s’ouvre ce documentaire dynamique sur l’histoire folle du chocolat. Noir, blanc, au lait, en tablette, en mousse, en bonbons… Stimulant, consolant, gourmand… Le chocolat est sans doute le seul aliment au monde à être autant chargé en émotions. “Neuf personnes sur dix aiment le chocolat et le dernier ment”, dit d’ailleurs un proverbe. Rythmé par des images d’archives pleines de charme, La Folle Aventure du chocolat remonte à ses origines dans le bassin amazonien. Aux Mayas qui ont inventé le mot cacao, aux fèves qui servaient de monnaie et aux Aztèques qui le mélangeaient à des substances hallucinogènes pour honorer les dieux lors de sacrifices humains. Il s’intéresse aussi à sa présence dans la peinture, la littérature et l’art en général, de Roald Dahl, Charlie et sa chocolaterie et ses adaptations cinématographiques aux jouets qu’on ne peut pas mettre entre toutes les mains de Paul McCarthy. Patrick Roger, le chocolatier-sculpteur qui fait valdinguer les frontières entre l’art et la pâtisserie, le chocolatier Pierre Marcolini, un sociologue du chocolat, une chocologue ou encore une planteuse de cacaoyers interviennent dans cette savoureuse exploration. Entre Annie Cordy, Galak et Banania… La machine à sniffer du chocolat imaginée pour un anniversaire des Rolling Stones et les Kitkat offerts aux étudiants japonais en guise de porte-bonheur.

Documentaire de Stéphane Bergouhnioux. 7