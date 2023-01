Keanu Reeves, messie pop

Il a longtemps été la cible des critiques et l’objet des moqueries. A fortiori quand sa beauté lisse et son regard de gosse étaient instrumentalisés par les réalisateurs. Que ce soit Stephen Frears dans Les Liaisons dangereuses ou Francis Ford Coppola (qui en fit une proie facile pour les créatures de Dracula). Keanu Reeves est pourtant devenu bien plus qu’une vedette de cinéma. Il a beau fuir les réseaux sociaux, il est une star d’Internet. L’incarnation de la décence et de l’altruisme dans un monde de requins. Julien Dupuy, à qui l’on devait déjà Stephen King: le mal nécessaire, tire le portrait du beau gosse pour nous conter une histoire de naissance, de mort, de résurrection. Celle d’un mec sans cesse en mouvement qui s’est constamment réinventé pour traverser les époques. Passionné de moto, Keanu est d’origine hawaïenne. Sa mère est anglaise et il est né à Beyrouth. Il a tour à tour été le flic infiltré de Point Break, l’ado en errance de My Own Private Idaho, le justicier tête brûlée de Speed, le sauveur de l’ère numérique dans Matrix et le flingueur de la saga John Wick… Gros plans sur un acteur à la maîtrise très photogénique du cinéma d’action. Un type très privé que vous avez plus de chance de croiser au Troubadour (une célèbre salle de concerts de West Hollywood) qu’en interview sur un plateau de télévision.

Documentaire de Julien Dupuy. 7